Kevin Petersen ist als Streetworker oft im Husumer Skaterpark unterwegs. Foto: Lia Mo
Sozialarbeit in Husum Bloß keine Belehrungen: Wie Streetworker Kevin Petersen den Kontakt zu Jugendlichen sucht Von Lia Mo | 06.07.2023, 09:24 Uhr

Streetworker Kevin Petersen ist seit zwei Jahren in Husum im Einsatz für Jugendliche unterwegs. Shz.de erzählt er, wie er mit den jungen Leuten in Kontakt tritt und was er auf der Straße erlebt.