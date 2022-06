Die rund 50 Fahrgäste verpassten in der Nacht zu Montag die letzte Marschbahn – weil der Zug aus Kiel Verspätung hatte. FOTO: Stefan Petersen up-down up-down Auf Fahrt von Kiel nach Sylt Rückweg von der KiWo: Bahnreisende stranden nachts am Husumer Bahnhof Von Yannik Burgemeister | 28.06.2022, 13:23 Uhr

Rund 50 Fahrgäste saßen in der Nacht von Samstag, 25. Juni, auf Sonntag am Husumer Bahnhof fest. Viele von ihnen kamen von der Kieler Woche und wollten mit der letzten Bahn in Richtung Sylt. Doch der Zug aus Kiel hatte Verspätung, sodass den Bahnreisenden die Marschbahn vor der Nase wegfuhr.