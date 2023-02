Diese Kreuzung an der Herzog-Adolfstraße, Ecke Ludwig-Nissen-Straße war 2020 ein Unfallschwerpunkt. In 2021 klappte es besser, auch da eine neue Markierung die Rechts-vor-links-Regelung nun deutlicher macht. Foto: Julia Weilnböck up-down up-down Verkehr in Husum Erfolgsgeschichte Haifischzähne: Eine neue Straßenmarkierung macht Kreuzungen sicherer Von Julia Weilnböck | 21.02.2023, 12:13 Uhr

2021 wurden an zwei Kreuzungen in Husum neue Markierungen angebracht, die Unfallschwerpunkte beseitigen sollten. Neuste Daten zeigen: Dies ist den sogenannten Haifischzähnen in der Asmussenstraße und der Ludwig-Nissen-Straße gelungen.