Nordfriesland Stimmrecht für Minderheitensprachen wird wieder abgeschafft Von Lisa Bohlander | 01.10.2023, 16:30 Uhr Die AG Mehrsprachigkeit hat sich in den vergangenen Jahren für die Minderheitensprachen in Nordfriesland eingesetzt – nun soll sie abgeschafft werden. Foto: fossiphoto via www.imago-images.de

Zwei Jahre lang hat sich die Arbeitsgemeinschaft Mehrsprachigkeit für die Minderheitensprachen und ihren Erhalt in Nordfriesland starkgemacht. Sie wird nun aufgelöst. Was das für Plattdeutsch, Friesisch und Co. bedeutet.