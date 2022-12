Energiekrise: Bei vielen Familien wird es finanziell eng. Foto: www.imago-images.de/photothek up-down up-down Diakonisches Werk Husum Steigende Energie-, Miet- und Lebensmittelpreise: Neue Beratung für Menschen in Geld-Not Von Husumer Nachrichten | 15.12.2022, 11:39 Uhr

Für Menschen, die in finanzielle Schwierigkeiten geraten sind, bietet das Diakonische Werk Husum eine neue Beratungsstelle in der Friedenskirche an. Wie dort geholfen werden kann: