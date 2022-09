Die Stadtwerke Husum. Nach Aussage ihres Geschäftsführers Benn Olaf Kretschmann muss sie die Gas- und Strompreise in der Versorgungskrise 2022 nur moderat steigern. Foto: Annika Jensen up-down up-down Gaskrise in Nordfriesland Preissteigerungen: Chef der Stadtwerke informiert über die Strom- und Gasversorgung in Husum Von Husumer Nachrichten | 23.09.2022, 15:33 Uhr

Die Lage am Strom- und Gasmarkt ist dramatisch. Auch in Husum gibt es Sorgen. Benn Olaf Kretschmann, Chef der Stadtwerke, hat nun über die Energieversorgung in Husum informiert.