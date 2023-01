Nach der Nominierung am Montagabend: Susanne Rignanese, Co-Vorsitzende des Ortsvereins, Horst Bauer und seine Frau Sybille Bauer. Foto: SPD-Ortsverein up-down up-down Bürgermeister-Wahl in Husum Sozialdemokraten schicken überraschend Horst Bauer ins Rennen: So erklärt SPD die Wende Von Birger Bahlo | 30.01.2023, 20:13 Uhr

Horst Bauer kündigte 2022 seinen Rückzug aus der Politik in Husum an. Der SPD-Mann nannte die Bürokratie als Grund. Nun will er Rathaus-Chef werden.