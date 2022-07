Im März ist die Geschäftsstelle des SoVD-Kreisverbandes ins Husumer Gewerbegebiet umgezogen. Die Kreisverbandsvorsitzende Petra Lenius-Hemstedt (r.) freut sich für das dort tätige Team, hier vertreten durch Astrid Lüeße-Meusel, über das tolle neue Arbeitsumfeld. FOTO: Silke Schlüter up-down up-down SoVD Kreisverband Nordfriesland „Zur Not bis vor das Bundessozialgericht“ - In welchen Fällen der Verband den Menschen zur Seite steht Von Silke Schlüter | 09.07.2022, 11:05 Uhr

Rund 18.000 Nordfriesen profitieren von der Arbeit, die der Sozialverband Deutschland (SoVD) mit seinen ehrenamtlichen Helfern in insgesamt 55 Ortsvereinen leistet. Bei Bedarf können die Mitglieder aber auch auf die Hilfe der hauptamtlichen Sozialberater in der Geschäftsstelle in Husum zählen.