Jubiläum der Husumer Nachrichten 150 Jahre Husumer Nachrichten: „Mit Herzblut für die Region" Von Jonna Marlin Lausen | 20.09.2023, 14:25 Uhr

Vor 150 Jahren wurden in Husum erstmals die Husumer Nachrichten gedruckt, am Donnerstag feiert die Tageszeitung, die es mittlerweile schon lange auch in digitaler Form gibt, dieses Jubiläum mit einem großen Empfang und einer Sonderveröffentlichung.