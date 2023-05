Balkonkraftwerk: Solarstrom produzieren auf dem Carport oder dem Balkon wird für Privathaushalte dadurch einfach möglich. Foto: Gyde Hansen up-down up-down Solarkraft im Privathaushalt Balkonkraftwerke: Ist das was für Husumer? Von Gyde Hansen | 27.05.2023, 12:08 Uhr

Balkonkraftwerke kann man inzwischen in den gängigen Discountern kaufen. Ist der Trend zur eigenen kleinen Solaranlage auch in Husum ein Thema? Shz.de hat in der Innenstadt nachgefragt.