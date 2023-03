Die Krokuskarawane: Tausende Menschen zogen am zurückliegenden Wochenende durch den Husumer Schlosspark. Foto: Michael Staudt up-down up-down Besuchermagnet in Nordfriesland „Das war sensationell“: So lief das Husumer Krokusblütenfest 2023 Von Marco Nehmer | 19.03.2023, 17:42 Uhr

Hokus Krokus: Husum war am Wochenende im Bann des Blütenzaubers. Das traditionelle Volksfest lockte die Menschen in den Schlosspark und in die Innenstadt. Die Organisatoren sprechen von übertroffenen Erwartungen.