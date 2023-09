Vor 125 Jahren in Nordfriesland Storm-Denkmal im Schlossgarten: So feierte Husum 1898 die Enthüllung der Büste von Adolf Brütt Von Prof. Dr. Thomas Steensen | 08.09.2023, 15:49 Uhr Das berühmte Denkmal zu Ehren Theodor Storm von Adolf Brütt wurde vor 125 Jahren mit einer großen Feier eingeweiht. Foto: Thomas Steensen up-down up-down

Schon zu seinen Lebzeiten galt Theodor Storm als einer der großen Dichter Deutschlands. Das 19. Jahrhundert war eine Zeit der Denkmäler. So reifte nach seinem Tod 1888 der Plan, in seiner Geburtsstadt durch ein Monument an den, wie es schon damals hieß, bedeutendsten Sohn Husums zu erinnern. Dies geschah am 14. September 1898.