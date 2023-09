Müll am Strand in SPO Von Flaschenpost bis Kühlschrank: Was sich alles an den Stränden von St. Peter-Ording findet Von Merle Faensen | 15.09.2023, 13:47 Uhr Übers Meer und über die Besucherströme gelangt eine Menge Müll an den Strand von St. Peter-Ording. So wird der Strand sauber gehalten. Foto: Merle Faensen up-down up-down

Über zwölf Kilometer ist der Strand in St. Peter-Ording lang und an manchen Stellen bei Niedrigwasser zwei Kilometer breit. Bei einem Aufkommen von bis zu 30.000 Gästen täglich ist es wichtig, dass der Strand sauber gehalten wird. Wie das bewerkstelligt wird und welche interessanten Funde dabei manchmal gemacht werden, hat uns Nils Stauch, Fachbereichsleiter des Strandes in St. Peter-Ording, erzählt.