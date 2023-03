Platzprobleme oder doch zu wenige Schüler? So ist die Lage in Husum. Grafik: Collage: Dania Isabell Martin/Canva, Fotos: Herbert Müllerchen up-down up-down Gymnasien und Gemeinschaftsschulen Schulanmeldungen in Husum: Müssen Kinder abgelehnt werden? Von Dania Isabell Martin | 22.03.2023, 17:01 Uhr

Zahlreiche Schüler konnten in Flensburg nicht an ihrer Wunschschule angenommen werden. Wie ist die Lage in Husum?