Lebensgefährliches Verhalten Husum: Wohnwagen-Fahrer fährt über rotes Blinklicht an Bahnschranke Von Husumer Nachrichten | 19.09.2023, 15:42 Uhr Eine Polizeistreife beobachtete durch Zufall, wie der Fahrer mit dem Wohnwagen über das rote Blinklicht am Bahnübergang in Husum fuhr. Foto: IMAGO/Fotostand / Gelhot up-down up-down

An einem Bahnübergang in Husum hat ein Autofahrer mit seinem Wohnwagen ein rotes Blinklicht ignoriert. Damit brachte er sich der Polizei zufolge in Lebensgefahr. Mit welchem Bußgeld er nun rechnen muss.