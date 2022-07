Hier soll das Festival losgehen: Alexander Müller und Moiken Lauritzen auf dem Gelände der Roten Pforte. FOTO: Yannik Burgemeister up-down up-down Mit Livemusik bis 22 Uhr Das plant Alexander Müller für das „Rote Pforte Festival“ in Husum Von Yannik Burgemeister | 27.07.2022, 16:58 Uhr

An vier Wochenenden im Juli und August will der Betreiber von Alex Kitchen in Zusammenarbeit mit Moiken Lauritzen vor seinem Restaurant Festivalatmosphäre entstehen lassen. Uns nannte er nun die Highlights.