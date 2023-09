Wirtschaftshäfen Nordfriesland Keine 4,70 Meter Wassertiefe im Husumer Hafen: Das steht stattdessen in der Resolution Von Lisa Bohlander | 26.09.2023, 14:20 Uhr In der Resolution zur Stärkung der Wirtschaftshäfen ist nun nicht mehr die Rede davon, dass der Hafen in Husum eine Wassertiefe von 4,70 Metern bekommen soll. Foto: Volkert Bandixen up-down up-down

Landrat Florian Lorenzen hatte am vergangenen Freitag im Kreistag kurzfristig beantragt, dass in der Resolution nicht mehr von 4,70 Metern Wassertiefe zur Erreichbarkeit des Husumer Hafens die Rede ist. Was das für die Schifffahrt bedeutet.