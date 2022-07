In der Gemeinde Hattstedtermarsch drohte am Dienstagabend ein Reisebus umzukippen. FOTO: Helmuth Möller up-down up-down Einsatz um verunglückten Bus In Böschung gefahren: Reisebus in Hattstedtermarsch droht umzukippen und | 19.07.2022, 19:44 Uhr Von Annika Jensen Helmuth Möller | 19.07.2022, 19:44 Uhr

Am Dienstagabend misslang einem Reisebusfahrer aus Stuttgart ein Ausweichmanöver in der Gemeinde Hattstedtermarsch. Er kam von der Fahrbahn ab und sein Gefährt mit 30 Gästen an Bord drohte, umzukippen.