Die Einsatzkräfte entschlossen sich in dieser Notlage, sich durch eine ,,feuerwehrtechnische Türöffnung" Zutritt zum Haus-Inneren zu verschaffen. Einsatz in Friedrichstadt Rauchmelder schlagen Alarm – Spaziergänger wählen Notruf Von Helmuth Möller | 10.03.2023, 09:43 Uhr

Am Donnerstagabend hatten Rauchmelder in einem Haus in der Altstadt Alarm geschlagen, die Bewohner waren nicht da, die Feuerwehr verschaffte sich Zutritt. Am Ende konnte kein Brand festgestellt werden.