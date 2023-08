Missglückter Raub Versuchter Raubüberfall in Husum: Polizei sucht Zeugen Von Husumer Nachrichten | 18.08.2023, 16:30 Uhr Kennt jemand die mutmaßlichen Täter? Foto: IMAGO/Thomas Bartilla up-down up-down

In der Nähe des Sportplatzes in Rödemis wurde am Dienstag ein Radfahrer Opfer eines versuchten Raubüberfalles durch zwei Männer.