Stadtbibliothek Husum Podcast zu „Das Schildkröten-Orakel" feiert Premiere Von sh:z | 20.09.2022, 11:14 Uhr

In aufwendiger Arbeit haben vier junge Husumer einen Lese-Podcast zum Kinderbuch „Das Schildkröten-Orakel“ produziert. Am Donnerstag, 22. September, feiert dieser in der Stadtbibliothek Premiere.