Auf dem Weg von der Schule in den Beruf liegt für die allermeisten jungen Nordfriesen das Praktikum. (Symbolbild) FOTO: imago-images up-down up-down Berufe in Nordfriesland Praktikum in Sommerferien: Plattform bringt Schüler und Unternehmen auch in NF zusammen Von Annika Jensen | 26.06.2022, 13:35 Uhr

Ob als Bäcker, als Kfz-Mechanikerin oder als Pfleger: In den Sommerferien können Schüler in Nordfriesland in verschiedene Berufe schnuppern. Jeder Tag in einer Ferienwoche ist ein anderer Job möglich. Hier geht es zur Anmeldung.