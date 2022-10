Verliebt spazieren Lisa Grimm und ihr Partner Thomas Chwalek an der Pellwormer Waterkant. Foto: Privat up-down up-down Pellwormerin in großer Sorge Lisa Grimm will mit Risiko-Schwangerschaft weder nach Husum noch nach Heide Von Birger Bahlo | 09.10.2022, 13:36 Uhr

Die Pellwormerin Lisa Grimm ist schwanger. Sie hat Kritik an der Geburtshilfe in Heide und Husum und weiß nun nicht so recht, wohin zur Entbindung. Ihre Vorstellungen sieht sie nur in der Klinik in Neumünster erfüllt.