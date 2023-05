So wie hier im Erlebnisbad in Bredstedt unter den wachsamen Augen von Bademeister Bernd Ingwersen ziehen die ersten Schwimmer ihre Bahnen. Hier ein Überblick über Fluss- und Freibäder im Süden Nordfrieslands Foto: Gerrit Eggers up-down up-down Schwimmbäder in Nordfriesland Sommer im Freibad oder Naturbad: Das sind die Öffnungszeiten im Süden des Kreises Von Gerrit Eggers | 26.05.2023, 14:47 Uhr

Noch ist es kühl, doch Frei- und Flussbäder in Nordfriesland locken bereits Schwimmer an. Die Öffnungszeiten in den Gemeinden fasst shz.de zusammen.