Nordfrieslands Kreiswehrführer Dirk Paulsen und sein Stellvertreter Christian Stark wollen zurücktreten. Das hat er allen Wehrführern am Freitag, 3. März, um 11 Uhr in einer Mail mitgeteilt. Nächste Woche will er offiziell Landrat Florian Lorenzen davon in Kenntnis setzen.

Foto: Helmuth Möller up-down up-down