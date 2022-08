Schornsteinfeger liefern Mängellisten ab, falls Hauseigentümer gegen das Gebäude-Energie-Gesetz (GEG) verstoßen. Doch die würden „nicht vorrangig“ bearbeitet, wie der Kreis shz.de bestätigt hat. Dabei ist das GEG in der aktuellen Gas-Krise von Bedeutung. Es soll für einen „möglichst sparsamen Einsatz von Energie in Gebäuden“ sorgen, wie es darin heißt. Und es soll zur „Minderung der Abhängigkeit von Energieimporten beitragen“.

Wie steht es denn eigentlich um die Energieeffizienz in den Gebäuden in Nordfriesland, also um Heizungen und Wärmedämmung und um den Modernisierungsstau in Altbauten? Sind die praktischen Dinge womöglich aus dem Blick geraten, weil die globalen Klimaziele in den Fokus genommen worden waren?

Fragen an die Fraktionsvorsitzenden im Kreistag

So fragt shz.de bei Fraktionsvorsitzenden der im Kreistag vertretenen Parteien nach, wie sie Politik und Verwaltung gegen die Energiekrise gerüstet sehen und wie die Bevölkerung unterstützt werden kann.

FDP

Jörg Tessin (FDP) will sich für Beratungsangebote und konkrete Hilfen einsetzen. Es helfe nicht, von Heizlüftern abzuraten und Kaminöfen womöglich stilllegen zu lassen. Schließlich wollten gerade ärmere Menschen sich auch damit durch den Winter helfen. Er beklagt, dass es in letzter Zeit „zu viele Kopf-Veranstaltungen“ gegeben habe, also zu viele Theorien. Und es sei „verwalten über gestalten“ gestellt worden. Vielmehr müssten dringend praktische Schritte unternommen werden.

Partei Zukunft

Lars Schmidt von der Partei Zukunft erklärt mögliche Versäumnisse in der Verwaltung mit dem Personalmangel, sieht aber „über alle demokratischen Parteien hinweg ein starkes Bewusstsein für die Probleme“.

Bezogen auf den Gebäudebestand warnt Lars Schmidt vor „Ressourcenverschwendung“ und rät, sich stärker auf den Erhalt vorhandener Bausubstanz und deren energetische Ertüchtigung zu konzentrieren. Das sei allein deswegen nötig, weil sich mehr und mehr Bürger wegen steigender Kosten vom Plan, neu zu bauen, verabschieden würden.

CDU

Auch Frank Petersen (CDU) nimmt die Verwaltung in Schutz. „Seit Corona arbeitet die immer noch daran, hinterher zu kommen.“ Schließlich seien ja viele Kräfte abgezogen und ins Gesundheitsamt abgeordnet worden. Er verweist auf das Klimabündnis und auf Mittel, die im Haushalt für Projekte bereit gestellt seien.

SPD

Gerade an Dächern, Fassaden und Heizungsanlagen sei von privaten Eigentümern viel getan worden, findet Thomas Nissen (SPD). Aber die umfassende energetische Sanierung von Häusern, die teuer sei und ihrer Wirkung nicht so einfach berechnet werden könne, sei schwierig umzusetzen. Auch das Baurecht erschwere solche Projekte, etwa in Außenbereichen, wo nur auf den bestehenden Grundmauern neu gebaut werden dürfe. So scheiterten manche An- und Umbauten sogar auf Warften.

„Da frage ich mich schon, ob alle Ermessensspielräume von der Bauverwaltung ausgenutzt werden.“ Thomas Nissen Vorsitzender der SPD-Kreistagsfraktion

Dann wird Nissen grundsätzlich. Die Energieprobleme würden längerfristig bestehen bleiben, „weil wir sie in dieser Dimension nicht kannten – da müssen wir Vieles neu anfassen, was noch gar nicht thematisiert worden ist.“ Er denke dabei auch an die „massiven finanziellen und sozialen Folgen dieser Krise.“

Wählergemeinschaft Nordfriesland

Jürgen Jungclaus (Wählergemeinschaft NF) fügt eine weitere Perspektive hinzu, aus der Sicht eines Amrumers, der an Feriengäste vermietet. Er sieht, dass auf der Insel Gebäude in den vergangenen Jahren deutlich energetisch saniert worden seien, wegen des Komforts für die Gäste, aber auch um Energiekosten zu sparen. Diese schnellten nun durch die Gas-Krise in die Höhe.

„Da ergeben sich tausend Fragezeichen, auf die es noch keine Antworten gibt.“ Jürgen Jungclaus Fraktionsvorsitzender der Wählergemeinschaft Nordfriesland

Urlauber, die heute fürs nächste Jahr buchen, müsse er zwingend auf mögliche Kostensteigerungen hinweisen. Was passiere mit den Preisen für die Fähren, mit denen nicht nur die Gäste anreisen, sondern auch alle Waren transportiert werden. Die vom Kreis nicht bearbeiteten Mängellisten der Schornsteinfeger hängt er nicht so hoch, Praxis sei doch, dass die an die jeweiligen Heizungsbauer der Hausherren verweisen, die Dinge selbst in Ordnung bringen zu lassen.

Bündnis 90/Die Grünen

Esther Drewsen (Bündnis 90/Die Grünen) erklärt, auch sie höre immer wieder von der Personalnot in der Bauverwaltung, wobei klimafreundliche Projekte nicht scheitern dürften. Verfehlt worden sei bereits das Ziel, 2020 klimafreundlichster Landkreis zu sein. Ende August würden nun Workshops beginnen, um dem 1,5-Grad-Ziel näher zu kommen. Daraus würden dann konkrete Handlungsfelder für Nordfriesland entwickelt. Sie verweist auf 400.000 Euro, die als freiwillige Leistung im Haushalt verankert seien. Doch der Ausschuss für Umwelt und Energie habe noch keine Leitlinien entwickelt, wofür die verwendet werden sollten.

SSW

Ulrich Stellfeld-Petersen (SSW) verweist auf Flensburg und die dänischen Nachbarn, die schon früh auf Fernwärmenetze gesetzt hätten. Zur Absicht in Nordfriesland, klimafreundlichster Kreis zu werden, sagt er nur: „Ziel verfehlt, vollständig.“