Eis-Automat in Nordfriesland „Nachts um halb vier noch ein Eis“ – Warum es in Husum jetzt Eis aus dem Automaten gibt Von Hannah Biedermann | 19.09.2023, 12:26 Uhr Raoul Bacdo (v.l.) und Massimo Vettorel präsentieren den neuen Automaten mit „Gelato to go“. Foto: Hannah Biedermann up-down up-down

Eis gibt es in allen Varianten und Sorten. Ob klassisch aus der Waffel oder modern in Rolls, die Vielfalt ist groß. Umso schwieriger, als Eisdiele herauszustechen. In Husum versucht es jetzt eine mit einem Automaten.