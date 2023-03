Das Krankenhaus in Husum. Foto: Stefan Petersen up-down up-down Diako-Insolvenz in Flensburg Kinderkriegen in Nordfriesland: So steht es um die Husumer Geburtshilfe Von Nils Leifeld | 06.03.2023, 18:14 Uhr

Das Diako-Krankenhaus in Flensburg ist insolvent. Die dortige Gynäkologie soll massiv zurückgefahren werden. Viele Frauen aus dem Umland sind deshalb in Sorge – auch in Nordfriesland. shz.de hat nachgefragt, wie es um die Geburtshilfe in Husum steht.