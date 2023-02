Der Schleswig-Holsteinische Landtag in Kiel. Foto: Petra Nowack via www.imago-images.de up-down up-down Bürgerbegehren in SH 2023 Adieu Bürgerbeteiligung? Scharfe Reaktionen aus Nordfriesland auf umstrittenes Gesetz Von Nils Leifeld | 07.02.2023, 12:40 Uhr

Die Landesregierung in Kiel plant ein neues Gesetz zu Bürgerbegehren, das die Mitbestimmung der Bürger in Städten und Gemeinden deutlich beschneiden würde. Schon jetzt regt sich harsche Kritik an dem Vorhaben – auch in Nordfriesland.