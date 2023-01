In Simonsberg bei Husum in Nordfriesland ist ein 47-jähriger Mann erstochen worden. Die Mordkomission ermittelt. Foto: IMAGO/Fotostand / K. Schmitt up-down up-down Polizei in Nordfriesland Mordkommission ermittelt: 47-Jähriger in Simonsberg erstochen Von Husumer Nachrichten | 04.01.2023, 15:40 Uhr

Am Dienstagabend ist ein 47-jähriger Mann in seiner Wohnung in Simonsberg erstochen worden. Ein Tatverdächtiger wurde festgenommen – die Hintergründe sind unklar.