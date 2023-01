Eine Sondersitzung des Kreistags Nordfriesland zur Marschbahn. Viele Frauen sieht man nicht im Husumer Kreistag. Foto: dpa up-down up-down Kommunalwahl 2023 in NF Nordfriesland: Darum sind Frauen in der Politik noch immer eine Minderheit Von Nils Leifeld | 26.01.2023, 09:45 Uhr

Am 14. Mai wählen die Schleswig-Holsteiner ihre neuen Gemeinde- und Kreisvertretungen. Nach der letzten Kommunalwahl 2018 machten Frauen in Nordfriesland lediglich 28,6 Prozent des Kreistages aus. Woran liegt das? Und was muss sich ändern, um mehr Nordfriesinnen in politische Verantwortung zu bringen?