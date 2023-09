Der Busverkehr in Nordfriesland hat einiges hinter sich. Zum Start in das Schuljahr 2023/24 gab es am 28. August einen Fahrplanwechsel im ganzen Kreisgebiet. Die neuen Pläne – oder eher ihre Umsetzung – führte zu einigen Problemen und Beschwerden beim Kreis.

Der Kreis reagierte prompt. Noch in der ersten Schulwoche äußerte sich Landrat Florian Lorenzen: „Es ist unmöglich, dieses außerordentlich feingesponnene Netzwerk von Hunderten Verbindungen im Vorhinein perfekt zu planen. Einen Nachsteuerungsbedarf wird es immer geben.“

Änderungen gab es in der ganzen Region. Beispielsweise haben sich einige Fahrten auf der Linie 125 zwischen Niebüll und Bredstedt verschoben. Richtung Flensburg wird die Haltestelle am Norderfeldweg in Bredstedt nicht mehr angefahren. Zwischen Friedrichstadt und Fresendelf müssen Fahrgäste nun in Schwabstedt umsteigen. Die Linie 168 nach Friedrichstadt und die Linien 172, 173 und 174 nach Tönning fallen ganz weg. Dafür wurden einige Linien wie die 122 und die 165 ausgeweitet, besonders im Schülerverkehr gibt es nun mehr Fahrten.

So weit darf der Weg für Kinder zur Bushaltestelle laut dem Kreis Nordfriesland sein

Gerade die weggefallenen Haltestellen führten zu Beschwerden von Eltern. Teilweise müssen die Schulkinder nun längere Wege zu den Bushaltestellen auf sich nehmen. Der Kreis verweist auf seine Schülerbeförderungssatzung: Demnach sind für Grundschüler Wege von bis zu zwei Kilometern bis zur nächsten Bushaltestelle grundsätzlich zumutbar. „Für Schüler der weiterführenden Schulen sind es bis zu vier Kilometer. Diese Grenzen gelten seit Jahrzehnten unverändert.“

Auch in den anderen Kreisen in Schleswig-Holstein gebe es vergleichbare Regelungen. Weiter sagt Lorenzen: „Letztlich liegt es immer in der Verantwortung der Eltern zu entscheiden, ob sie ihr Kind auf dem Weg begleiten oder ob es ihn selbstständig zurücklegen kann.“

Zwei Minuten von Bushaltestelle bis zum Unterricht in Friedrichstadt

Die dänische Hans-Helgesen-Schule in Friedrichstadt hat die Änderungen folgendermaßen erlebt: „Die größten Probleme gab es in der ersten Schulwoche, mittlerweile läuft das“, sagt Schulleiter Markus Hausen. „Das Problem ist, dass die Fahrpläne nicht zu den Anfangs- und Endzeiten des Schulunterrichts passen.“

Morgens und nachmittags hätten die Schüler zwei Minuten Zeit, um von der Bushaltestelle zum Unterrichtsbeginn im Klassenraum oder umgekehrt zu kommen, unter der Voraussetzung, dass der Bus pünktlich ist. „Das ist zu Stoßzeiten, wenn viele Schüler ein- und aussteigen, sportlich“, erläutert Hausen. Insgesamt besuchen 75 Kinder die Hans-Helgesen-Schule.

Schulkinder müssen sich an neue Linien in Nordfriesland gewöhnen

Er ergänzt: „Andere Schulen haben damit genauso zu tun wie wir. Das muss sich erst zurechtlaufen und geht mit gewissen Kinderkrankheiten einher. Der Kreis ist sehr bemüht, da nachzubessern.“ Mittlerweile hätten sich die Kinder auch auf die teilweise neuen Linien eingestellt: „Die Schüler waren daran gewöhnt, immer die gleiche Linie zu nutzen, egal zu welcher Zeit. Nun wechseln sich manche Linien ab, sodass zu Beginn Kinder teilweise im falschen Bus saßen – so wie sie es bisher eben kannten.“ Das habe sich seit Schulbeginn verbessert.

Der Kreis Nordfriesland ist als Aufgabenträger für die Busfahrpläne verantwortlich. Die Planung geschehe in Absprache mit den Verkehrsbetrieben in der Region, der Autokraft und den Rohde Verkehrsbetrieben.