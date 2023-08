sh:z-Publikumspreis Im Kino Center Husum: Green Screen begeistert 200 Husumer Nachrichten- Leser Von Jonna Marlin Lausen | 15.08.2023, 19:47 Uhr Greenscreen im Husumer Kino Center: Rund 200 Leserinnen und Leser der Husumer Nachrichten schaueen sich drei Naturfilme an und stimmten am Ende ab. Foto: Jonna Marlin Lausen up-down up-down

Die Karten konnten nicht gekauft, sondern nur bei den Husumer Nachrichen gewonnen werden. Die Naturfilme von Green Screen haben am Donnerstag in Eck`s Kino in Niebüll für Begeisterung gesorgt.