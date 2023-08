Am 15. September veranstaltet die Lebenshilfe Husum eine Lesung mit Musik im Kirchlein am Meer in Schobüll. Ab 19 Uhr präsentieren die Autorin Renate Folkers und der Musiker Gerd Langwald abwechselnd Texte und Lieder zum Thema „Von Liebe & anderen Katastrophen“.

„Wir haben bereits in der Vergangenheit Lesungen zu verschiedenen Themen angeboten. Als ich mit Renate Folkers ins Gespräch kam, war schnell die Idee geboren diesen Mix aus Lesung und Musik auch als offenes Angebot bei uns in Nordfriesland zu realisieren. Die Lebenshilfe möchte auch mit diesem Angebot alle Menschen ermutigen, am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen”, erklärt Michael Weber, Koordinator Treffpunkt Mensch.

Die Texte und Lieder, die bei dem etwa zweistündigen Programm präsentiert werden, sind aufeinander abgestimmt. Geplant sind überwiegend bekannte Schlager, das Publikum darf mitsingen und Gerd Langwald weiß, wie er seine Zuhörer mit abgeänderten Songtexten zum Schmunzeln bringen kann.

Spontan als Duo aufgetreten

Die Autorin und der Musiker kennen sich bereits seit etwa acht Jahren. Bei einem seiner Konzerte, holte er die Autorin spontan zwischen den Songs auf die Bühne. Das Konzept kam so gut an, dass das Dou noch vor Ort angesprochen und gebucht wurde.

Renate Folkers schreibt, um zu verarbeiten. Begonnen hat sie damit nach dem Ausscheiden aus ihrem Berufsleben. „Ich habe erst 2009 mit dem Schreiben begonnen, um mein Leben aufzuräumen. Dann habe ich gemerkt, wieviel Spaß das macht.“

Mittlerweile hat sie vier Bücher veröffentlicht, darunter drei Nordseekrimis. Ein fünfter Roman soll im Herbst erscheinen. „Briefe an Ella“ soll dieser heißen. „Es sind Briefe an meine Mutter. Meine Eltern sind sehr früh verunglückt. Es ist ein Stück weit Trauerarbeit und es geht um Krisenbewältigung. Die Mutter-Tochter-Beziehung ist ja auch ein Thema, was viele Frauen ein Leben lang beschäftigt”, sagt die Autorin.

Folkers lebte in Schobüll

Folkers wurde auf Nordstrand geboren und verbrachte über 50 Jahre in Nordfriesland. Mittlerweile lebt sie in Hannover. „Es ist ein Traum von mir, endlich mal in meiner alten Heimat aufzutreten. Ich habe lange in Schobüll gewohnt, meine Kinder haben im Kirchlein am Meer geheiratet. Es ist ein emotionaler Ort für mich“, schwärmt sie.

Auch die Texte und Gedichte, die sie präsentieren wird, sind teilweise emotional, mit persönlichen, eigenbiografischen Momenten. Doch es soll auch selbstironische, heitere Passagen geben. Es geht um die Liebe und um das Leben. “Mit großer Freude sehe ich einem stimmungsvollen Abend mit Lieblingsmenschen, mit vielen bekannten und neuen Gesichtern in meiner Heimatstadt Husum entgegen. “, freut sich die Autorin.

Tickets gibt es für zwölf Euro im Vorverkauf in der Buchhandlung Liesegang in Husum.