Viviane (l.) und Kollegin Sarah genießen ihre Mittagspause im sonnigen Husumer Hafen. Die Möwen schrecken die beiden nicht. FOTO: Frank Spyra Möwen in Husum Husumer Möwen: nicht frech, sondern friedlich Von Frank Spyra | 02.08.2022, 11:48 Uhr

Sie gehören zum Husumer Hafen wie die Hochwassermarken und die Schiffe am Kai: die Möwen. Heiser schreiend ziehen sie ihre Runden in luftiger Höhe und in Wasser des Hafenbeckens. Und manchmal stibitzen sie sich einen Pommes oder ein Brötchen. Aber nur manchmal.