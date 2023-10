Obere Neustadt Husum Mobilitätskonzept geht in die nächste Runde: Jetzt dürfen die Bürger mitbestimmen Von Julia Weilnböck | 10.10.2023, 16:09 Uhr Béatrice Barelmann organisiert die Bürgerbeteiligung für das Mobilitätskonzept der Oberen Neustadt. Der nächste Termin ist am 1. November im Theodor-Storm-Hotel. Foto: Julia Weilnböck up-down up-down

Die Verkehrszählung an der Oberen Neustadt in Husum ist abgeschlossen – nun dürfen Bürgerinnen und Bürger diskutieren, wie die Mobilität in ihrem Viertel in Zukunft gestaltet werden soll.