Ein schwarzer Mercedes SLK ist Ende vergangener Woche in Husum an mehreren Stellen beschädigt worden. Das Auto stand auf dem Gelände eines Autohändlers in der Osterhusumer Straße 88. Es wurde nach Polizeiangaben in der Zeit von Donnerstagabend, 23. Juni, bis Freitagmorgen von Unbekannten mit schwarzer Farbe besprüht.