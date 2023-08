Wollen die Suche nach Praktika so benutzerfreundlich wie möglich machen: Jan-Christian Mahrt und Franziska Heim von der Wirtschaftsförderung Nordfriesland. Foto: Julia Weilnböck up-down up-down Fachkräftemangel in NF Made in Nordfriesland: Praktikumsbörse Westküste macht Schule in SH Von Julia Weilnböck | 02.08.2023, 18:42 Uhr

Bereits seit 2016 können Schüler in Nordfriesland über eine Online-Plattform nach einem Praktikumsplatz suchen. Diese Praktikumsbörse ist so erfolgreich, dass sie nun in ganz Schleswig-Holstein ausgerollt wird.