Geschäfte in Nordfriesland Leerstand an der Roten Pforte: Was wird aus Bürger-Kaufhaus und Print-Express? Von Birger Bahlo | 13.12.2022, 16:10 Uhr

Der Leerstand an der Roten Pforte in Husum schmilzt dahin. An der Ostseite wird an einer Stelle eifrig renoviert, nebenan ist noch alles offen. Der neue Eigentümer der Gebäudezeile hält sich bei Nachfragen von shz.de noch bedeckt.