Luca Thomsen aus Schwabstedt vertritt in Neumünster die nordfriesischen Grundschüler. FOTO: Thomsen Vorlesewettbewerb – Finale am 8. Juni Nordfrieslands Kids bei „Schölers leest Platt“ bestens vertreten Von Silke Schlüter | 05.06.2022, 10:35 Uhr

Alle zwei Jahre findet der vom Schleswig-Holsteinischen Heimatbund initiierte Vorlesewettbewerb „Schölers leest Platt“ statt – und das schon seit über 40 Jahren. Aktuell befindet sich der Wettbewerb für das Schuljahr 2021/22 auf der Zielgeraden: Am Mittwoch, 8. Juni, wird in Kiel der Landessieger ermittelt. Mit Finalisten in allen drei Altersgruppen hat Nordfriesland nicht zum ersten Mal beste Chancen auf den Titel.