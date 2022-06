FOTO: Annika Jensen Erinnerungskultur in Nordfriesland Ankommen in der Hölle: In KZ-Gedenkstätte Husum-Schwesing liegen nun originale Zuggleise Von Annika Jensen | 01.06.2022, 15:18 Uhr

Unweit von Husum lag für tausende Europäer die Hölle. In Zügen kamen sie im KZ-Außenlager Husum-Schwesing an. Die Gleise gibt es schon lange nicht mehr. Um an ihr Schicksal zu erinnern, wurden 32 Meter Gleis rekonstruiert. Von heute auf morgen ging das allerdings nicht.