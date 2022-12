Rund 60 Geckos designten die Besucher der Kunstwerkstatt der Brücke SH Husum. Foto: Marc Nasner up-down up-down Inklusionsprojekt Kunstprojekt der Brücke SH Husum: Geckos klettern Litfaßsäule hoch Von Marc Nasner | 07.12.2022, 17:14 Uhr

In Husum ist an der an der Ecke Lornsenstraße/Klaus-Groth-Straße ein Kunstwerk der Brücke SH entstanden: Zahlreiche Geckos klettern dort eine Litfaßsäule hoch. Warum das so ist.