Oliver Bechmann hinter dem Tresen im Husumer Speicher. Foto: Jan-Christian Petersen up-down up-down Kulturzentrum in Nordfriesland Ranzig, aber einzigartig: Oliver Bechmann spricht über „seinen“ Husumer Speicher Von Jan-Christian Petersen | 25.12.2022, 15:31 Uhr

Der Husumer Speicher ist etwas ganz Besonderes, findet Oliver Bechmann, der sich in dem Kulturzentrum seit zwölf Jahren engagiert. Warum er diesen Ort so besonders findet und was seine schönsten Erlebnisse waren.