Kunst-Automaten Beuys und Co: Kunst „to go“ breitet sich in Nordfriesland aus Von Hannah Biedermann | 13.09.2023, 11:13 Uhr Christina Hinrichs präsentiert stolz einen Kunstautomaten auf ihrem Hof. Foto: Merle Faensen up-down up-down

Ob Kaffee, Mittagessen oder einen Snack vom Bäcker – to go, zum Mitnehmen, ist längst Alltag. In Husum und Nordfriesland kommt eine weitere Besonderheit dazu: Kunst aller Art.