Alljährlich bedeckt ein lilafarbener Blütenteppich den Rasen im Husumer Schlosspark. Foto: Stefan Petersen up-down up-down Jubiläums-Krokusblütenfest 2023 Zum 25. Mal: Husum feiert das lilafarbene Wunder im Schlosspark Von Stefan Petersen | 06.03.2023, 14:01 Uhr

Am 18. und 19. März steigt in Husum das 25. Krokusblütenfest. Zahlreiche Attraktionen und der verkaufsoffene Sonntag werden jede Menge Gäste in die Storm-Stadt locken. Und eine neue Krokusblütenmajestät gibt es auch.