Nordfriesland gegen Netzverbot Widerstand aus Husum gegen EU-Pläne: Kreistag stärkt Krabbenfischern den Rücken Von Nils Leifeld | 24.03.2023, 18:00 Uhr

Hunderte Küsten- und Krabbenfischer haben in den vergangenen Tagen in Büsum demonstriert. Dabei ließen sie ihrem Unmut über ein geplantes Verbot der Fischerei mit bodenberührenden Netzen freien Lauf. Politischen Rückenwind für die Fischer gab es am Freitag aus Husum.