Ist das Hausarzt-System jetzt selber krank? Mit einer konzertierten Aktion will der Kreis gegensteuern und die offenen Stellen im Raum Husum möglichst besetzen. Foto: www.imago-images.de up-down up-down Kreis Nordfriesland hilft Drama spitzt sich zu: Jetzt sind schon 13 Hausarzt-Stellen in der Region Husum unbesetzt Von Birger Bahlo | 23.11.2022, 15:33 Uhr | Update vor 24 Min.

Mit einer Kampagne will der Kreis Hausärzte für Nordfriesland anwerben. Das ist das Ergebnis intensiver Gespräche in den vergangenen Monaten. Stadt, Kreis, Klinikum und Ärztegenossenschaft Nord wirkten am Konzept mit.