Kreis plant Klinikneubau Neues Krankenhaus für Husum: Schluss mit dem Zickzack-Kurs Meinung – Jonna Marlin Lausen | 14.09.2023, 19:19 Uhr Statt Sanierung gleich ein Neubau: Der Kreis Nordfriesland hat vergangene Woche einen entsprechenden Förderantrag beim Land Schleswig-Holstein gestellt. Foto: Frank Spyra

Das seit langem angeschlagene Klinikum Nordfriesland doktert seit langem an seinen in die Jahre gekommenen Kliniken herum. Mit einem Neubau will man den Befreiungsschlag wagen. Das findet unsere Autorin ambitioniert.