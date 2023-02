Setzen strikt auf eine Frauenquote: Die Grünen in Nordfriesland. Katrin Samulowitz holte sich für die anstehende Kommunalwahl Listenplatz 1. Foto: Karsten Bahnsen up-down up-down Kommunalwahl 2023 in NF Nordfriesland: So wollen die Parteien mehr Frauen in den Kreistag bringen Von Nils Leifeld | 09.02.2023, 14:14 Uhr

Am 14. Mai ist Kommunalwahl in Schleswig-Holstein. Auch in Nordfriesland wählen die Bürger ihre neuen Gemeinde- und Kreisvertretungen. Das unternehmen die Parteien, um mehr Frauen in den Kreistag in Husum zu bekommen.