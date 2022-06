FOTO: Hannes Mercker Kolumne Küstenschnack Wenn das WC im Zug verschlossen ist und warum früher manches besser war Von Ilse Buchwald | 24.06.2022, 17:31 Uhr

Bedürfnisse müssen befriedigt werden, dass ist bei uns Menschen nun mal so, besonders das eine: Wenn man auf Klo muss. Misslich, wenn es nicht geht, wie in einem Zug zwischen Westerland und Husum in dieser Woche. Da erinnert man sich dann an manche Erziehungsregel aus der Kindheit.